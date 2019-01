Getuigen gezocht beroving maaltijdbezorger

Rond 19.35 uur fietste het slachtoffer door het park in de richting van de Docter Schylaan. Bij het Maasstraatpad werd hij ingehaald door een scooter met twee jongens er op. Een van de jongens riep tegen het slachtoffer dat hij moest stoppen. Toen het slachtoffer hier niet op reageerde, werd hij verderop van zijn fiets geduwd. De jongens eisten geld en zijn telefoon. Toen het slachtoffer het geld gaf, reed het tweetal weg in de richting van de Maasstraat.

Het volgende signalement van de daders is bekend:

Bestuurder scooter:

Licht getinte huidskleur

Tussen de 1.65m en 1.75m lang

Mager postuur

Droeg donkere kleding

Bijrijder scooter:

Donkergetinte huidskleur

Tussen de 1.75m en 1.85m lang

Droeg donkere kleding

Had een zwarte pet op met een capuchon

Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.