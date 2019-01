Deze week vier nieuwe zaken in Bureau Rijnmond

De dag voort pakjesavond (4 december jl) is ingebroken in een woning aan de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel. Er werd een kluis weggenomen door drie jongens die in de hal van de flat zijn gefilmd. Zij lijken op de beelden zeer verguld met hun actie! De vraag aan de kijker van Bureau Rijnmond is of iemand deze jongens herkent.