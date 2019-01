Aangehouden verdachte spuugt politieauto onder

De agenten reden in de Poppestraat in Sint Willebrord en zagen de man in zijn auto rijden. Omdat zij wisten dat de man nog voor ruim 2200 euro aan boetes had openstaan zijn ze de man nagereden en spraken ze hem aan. Hij werd erg kwaad en ging zover dat hij de agenten beledigde en bedreigde. Toen hij in de politiebus werd gezet nadat hij was aangehouden spuugde hij de ramen onder.

Zijn auto is weggesleept door een takelbedrijf. De man zit nog vast en wordt gehoord.