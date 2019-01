Fietsendieven sleuren benadeelde mee op motorkap auto

Breda - Een bewoner aan de Ginnekenweg is afgelopen nacht omstreeks 03.30 uur gewond geraakt nadat hij met zijn vrouw twee fietsendieven had betrapt en hun auto, een lichtgrijze stationwagen, wilde tegenhouden. Zij wisten de diefstal van hun fietsen te voorkomen maar hij werd wel circa 20 meter op de motorkap meegesleurd. Het slachtoffer sloeg de voorruit in. De politie roept mensen die meer informatie hebben over de dieven en / of hun auto om contact op te nemen.