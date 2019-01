Gestolen auto woningoverval zwaar beschadigd aangetroffen

De gestolen auto werd omstreeks 03.00 uur op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk zwaar beschadigd tegen een verkeerslicht aangetroffen. Een 25-jarige Tilburger, volgens een getuige was dat de bijrijder, zat gewond op de grond, hij werd meegenomen door de ambulance voor behandeling in het ziekenhuis. Na zijn ontslag werd hij ingesloten in het cellencomplex. De bestuurder is nog voortvluchtig. De auto moest worden getakeld. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.