Getuigen gezocht na mogelijke brandstichting

De brand woedde aan de achterzijde van de woning en is mogelijk in een vuilcontainer ontstaan. Medewerkers van Forensische Opsporing gaan technisch onderzoek doen in en om de woning omdat er een vermoeden is van brandstichting.

De politie zoekt mensen die mogelijk iets meer kunnen vertellen over het ontstaan van de brand, of mensen die iets verdachts hebben waargenomen in de buurt van de Zandkreekstraat in Middelburg voor of op het tijdstip dat de brand is ontstaan. Getuigen kunnen zich melden via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Ook via de website www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000 kunt u zaken melden die hiermee te maken zouden kunnen hebben. Via die laatste twee opties kunt u informatie delen zonder uw eigen gegevens door te geven.