Uitzending Bureau Brabant maandag 21 januari 2019

Overval op juwelier

Zevenbergen - Op donderdag 22 november om ongeveer 12.20 uur werd de juwelier aan de Nieuwe Kerkstraat in Zevenbergen overvallen. Er kwamen twee mannen met bivakmutsen binnen, die de eigenaar en een medewerkster bedreigden met een vuurwapen. Een van de daders richtte het vuurwapen op de juwelier en zei dat hij geld en sieraden wilde. De tweede dader liep vervolgens naar de ruimte achter in de winkel, waar de medewerkster zich bevond en bedreigde haar met een vuurwapen. De eerste dader liep intussen naar de vitrines en sloeg met de kolf van zijn vuurwapen de vitrines stuk en haalde er spullen uit. Deze stopte hij in een tas. Intussen kwam een getuige binnen en kennelijk schrokken de overvallers hiervan en ze vertrokken. Ze renden weg in de richting van de Brugstraat. De juwelier achtervolgde hen te voet en zag dat de daders de Langenoordstraat en later de Kerkhofweg in renden. Op de Kerkhofweg verloor hij de daders uit het oog.



Wij tonen camerabeelden van de overval en willen natuurlijk weten wie deze mannen zijn. Verder willen we iedereen spreken die informatie heeft over deze overval of misschien nog iets heeft gezien op de mogelijk vluchtroute.



Poging overval op cafetaria

Geldrop - Op 4 december 2018 rond 22.15 uur kwam er een man rennend binnen bij een cafetaria aan de Hulst in Geldrop. De man droeg donkere kleding en een masker. De overvaller richtte een vuurwapen op het slachtoffer. Het slachtoffer schreeuwde naar de overvaller, waarop de overvaller zonder buit vertrok. In de omgeving van de cafetaria trof de politie in het struikgewas een masker en een (alarm) pistool aan. Volgens een getuige reed er een Opel Corsa hard weg, komende vanuit de richting van de cafetaria en gaande in de richting van de Eindhovenseweg. De inzittende(n) is/zijn mogelijk getuige geweest.



De dader is een man van ongeveer 20 jaar, 1.87-1.90 meter lang met een slank postuur. Hij droeg een masker; zwart met een wit gebit erop. Hij was helemaal zwart gekleed en had een capuchon op zijn hoofd. Hij droeg ook zwarte handschoenen en donkere sportschoenen.



Er zijn helaas geen camerabeelden, maar er zijn wel foto’s van het masker en het wapen en deze tonen we in de uitzending.

Help ons mee de overvaller te vinden. Wie herkent de man van het opgegeven signalement, mogelijk in combinatie met het masker? Of wie herkent het getoonde wapen? En wie was er ten tijde van de overval in die omgeving van het cafetaria en heeft iets gezien? Wie heeft de Opel Corsa gezien en als je zelf de bestuurder was meld je dan!



Diefstal portemonnee

Zundert - Op 28 mei om ongeveer 11.30 uur deed een 76-jarige vrouw boodschappen bij AH aan de Molenstraat in Zundert. Ze had haar portemonnee in haar boodschappentas gedaan die in het winkelwagentje stond. Toen ze af wilde rekenen merkte ze dat haar portemonnee was gestolen. Ze had hier niets van gemerkt. Op de camerabeelden is te zien dat er twee mannen bij de vrouw stonden. Een van hen pakte de portemonnee uit de tas.



Wie herkent de mannen op de getoonde beelden?



Dumpen afval synthetische drugs

Eindhoven - Op zaterdagavond 6 oktober en zondagochtend 7 oktober werden op de Offenbachlaan in Eindhoven twee Mercedes Sprinter bestelwagens aangetroffen die waren gebruikt bij het dumpen van synthetisch drugsafval. Vanuit de ene lekte drugsafval en de andere brandde uit. De politie onderzoekt de incidenten. Uit onderzoek bleek dat de beide Sprinters tussen 2 en 5 oktober in Urk zijn geweest. Op camerabeelden die zijn opgenomen in Urk zijn meerdere personen bij de Sprinters te zien. Een van de mannen droeg een opvallend rood/roze jas.



Wie herkent een of meerdere personen/gebruikers/inzittenden van de Mercedes bestelwagens? Wie kan meer vertellen over de incidenten met grote gevaarzetting op de Offenbachlaan in Eindhoven? Wie herkent het merk of type van de rood/roze jas of weet wie een soortgelijk jas gebruikt?



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.