Zeven Limburgse zaken op coldcasekalender 2019

De Limburgse zaken richten zich op vijf prostitutiemoorden, een vermissingszaak en een moord.

Prostitutiemoorden

Van juli 1989 tot en met mei 2005 werden in Limburg vijf jonge en kwetsbare vrouwen om het leven gebracht en aangetroffen.

Het gaat om

# Marina Denzler, een Duitse van 32 jaar, is voor het laatst gezien op 12 juli 1989 en op 13 juli 1992 gevonden op de Schaapskooiweg in Heerlen.

# Simone Riedel, een Duitse van 20 jaar, werd op 5 oktober 1997 voor het laatst gezien en is op 6 oktober 1997 gevonden in natuurgebied Prickenis Terworm in Heerlen.

# Nadia Mehallaoui, 21 jaar uit omgeving Heerlen, werd sinds 18 juni 2000 vermist en op 5 juli 2000 in een bosgebied bij het Midden-Limburgse Maria-Hoop aangetroffen.

# Ilona Quaedflieg, 34 jaar, was door haar ouders als vermist opgegeven op 25 juli 2001 en werd op 5 oktober 2001 gevonden in een bos op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg.

# Samira van der Wal, 20 jaar uit Brunssum, verdween op 11 juli 2003 en is, een kleine twee jaar later, op 6 mei 2005 terug gevonden in natuurgebied Prickenis Terworm in Heerlen.

De vijf jonge vrouwen waren allen verslaafd aan drugs, verbleven in (de drugsscene van) Heerlen en omgeving en verdienden hun geld als prostituee.

Schrijnende zaken

“Net zoals alle andere zaken op de kalender zijn ook dit stuk voor stuk zeer schrijnende zaken. Vijf jonge vrouwen die soms op gruwelijke wijze zijn omgebracht. Een kwetsbare groep die ook de aandacht verdient. Ook hun nabestaanden willen graag weten wat er met hun dierbaren is gebeurd” aldus teamleider coldcase Limburg Bob Willemsen.

“Of er een verband bestaat tussen deze zaken is tijdens de onderzoeken destijds maar ook in de jaren daarna nooit duidelijk geworden. Maar we sluiten uiteraard niets uit en we houden overal rekening mee. Dus als er mensen zijn die informatie hebben, dan willen we daar heel graag mee in contact komen”.

Vermissing en moord

Naast de vijf prostitutiemoorden staan nog een vermissingszaak uit juli 1996 van de 15- jarige Rosa van der Palen uit Sittard en de moord op de 25-jarige Yvonne Plasmans uit Heerlen van juni 1989 op de kalender.

Tips en informatie

Informatie en tips kunnen digitaal doorgegeven via coldcase.limburg@politie.nl, telefonisch via 0800-6070 of M 0800-7000 of in een vertrouwelijk gesprek via het Team Criminele Inlichtingen 0800-7060.