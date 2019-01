Eén snelheidsbekeuring per drie minuten op Merwedestraat Dordrecht

De Dordtse politie pakt dit signaal regelmatig op. Op 15 januari controleerden agenten weer eens op de Merwedestraat. In een vrij half uurtje maten ze snelheid van het verkeer, in de verwachting een paar bekeuringen uit te schrijven. Het werden er negen, een per drie minuten. De hoogst gemeten snelheid bleek 80 km/uur te zijn, na aftrek van de wettelijke correctie, dus de betreffende automobilist had zo’n 85 km/uur op zijn snelheidsmeter.



Bekeuring

Wie tien kilometer te hard rijdt kan op een bekeuring van minimaal 48 euro rekenen. Bij 20 kilometer is dit al opgelopen tot 153 euro. De weggebruiker die 80 km/uur reed kan in principe een acceptgiro van 287 euro tegemoet zien.