Cold cases op de kaart met coldcasekalender

In 2018 deden de politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen een pilot in twee tbs-instellingen om te toetsen of de coldcasekalender ook in tbs-klinieken kan worden verspreid. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt in het eerste kwartaal van 2019 besloten of de kalender in alle tbs-instellingen wordt verspreid.