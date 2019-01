Fietsster overlijdt na ernstig ongeval

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Wel duidelijk is dat de vrachtwagenchauffeur via de rotonde afsloeg van de Van Iddekingeweg naar de Vondellaan. Op en nabij de rotonde is sporenonderzoek gedaan. Ook is een verklaring afgenomen van de vrachtwagenchauffeur. Vanwege het onderzoek komt de politie ook graag in contact met getuigen van het ongeval. Mensen die informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.