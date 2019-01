Man overleden na incident

Donderdagochtend werd de politie gealarmeerd dat de man zichzelf iets aan wilde doen. Politieagenten troffen de man aan in een auto. Toen zij in contact met de man wilden komen en hulp wilden verlenen, reed de man weg. Eén van de politieagenten kwam daarbij onder de auto terecht en werd met kneuzingen aan het lichaam ter controle naar een ziekenhuis overgebracht. Omdat de situatie als zeer bedreigend werd ervaren, werd op de auto geschoten. De auto vatte vlam en kwam tot stilstand tegen de woonboerderij. Toen van een bedreigende situatie geen sprake meer was, werd de man zwaargewond aangetroffen in de auto. Hulp mocht niet meer baten en hij overleed ter plekke.

Waardoor de auto vlam vatte is in onderzoek. De exacte doodsoorzaak van de man is nog niet bekend en wordt onderzocht. De rijksrecherche verricht onderzoek naar het schietincident.