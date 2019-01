Illegaal gokhuis komt aan het licht tijdens bezoek deurwaarder

Donderdagmiddag gaan agenten ter ondersteuning mee met een deurwaarder om beslag te leggen op spullen in een horecagelegenheid aan de Larenseweg. Er is ook informatie bij de politie binnengekomen dat er mogelijk een illegaal gokhuis in de schuur van het pand zit. Bij binnenkomst van het pand stellen de agenten direct een onderzoek in bij de schuur, waar ze daadwerkelijk een illegaal gokhuis aantreffen. In de schuur staan computers, een gokkast en ander materiaal wat wijst op gokken. Op de eerste verdieping ontdekken de deurwaarders een tweede ruimte die is ingericht om te gokken. Ook hier is direct een onderzoek ingesteld door de aanwezige agenten.