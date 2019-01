Twee verdachten aangehouden in onderzoek dood Esther Paul

Het lichaam van de 43-jarige Esther Paul uit Almere werd op 30 april 2017 door twee fietsers gevonden in het Veluwemeer. Uit sectie op het lichaam bleek dat de vrouw door een misdrijf om het leven was gekomen. Het onderzoek is nog steeds gaande en dat heeft deze week geresulteerd in de aanhouding van twee mannen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Esther Paul. De verdachten zitten vast en zullen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Beide verdachten zitten in beperkingen. Dit houdt in dat zij enkel contact mogen hebben met hun advocaat. Meer inhoudelijke informatie over de aanhoudingen kan in dit stadium van het onderzoek niet worden gegeven, omdat dit mogelijk het onderzoek zou kunnen schaden.