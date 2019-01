Getuigen dodelijk steekincident Van Reigersbergenstraat gezocht

Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar getuigen van het incident en/of mensen met andere informatie, en deelt daarom mogelijke aanknopingspunten. Uit onderzoek is gebleken dat Roderick rond 18.55 uur over de Jan van Galenstraat richting de Van Reigersbergenstraat reed. Hij reed in een zwarte Fiat 500. Na het steekincident is dit voertuig op de Van Reigersbergenstraat aangetroffen in de omgeving van de plaats delict. Wat Roderick op dat tijdstip in die omgeving deed, is niet bekend.

Roderick had vaak een klein, zwart crossbody/crossover-tasje bij zich. Dit tasje is echter niet bij hem aangetroffen ter plaatse op de Van Reigersbergenstraat en ook bij hem thuis ligt het tasje niet. Mogelijk dat het tasje is meegenomen door de dader.