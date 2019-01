Negenjarig meisje aangereden, bestuurder rijdt door

Amsterdam - Bij een aanrijding op de kruising Admiraal de Ruijterweg en Jan van Galenstraat is op donderdagochtend 17 januari 2019 is een 9-jarig meisje ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de auto, voorzien van blauwe kentekenplaten, is niet ter plaatse gebleven. De politie beschikt over het kenteken en stelt een onderzoek in en zoekt getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken.