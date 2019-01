Zwaargewonde man Werengouw overleden

Amsterdam - In een woning aan de Werengouw in Amsterdam-Noord heeft de politie in de nacht van zondag 13 januari 2019 op maandagochtend 14 januari 2019 omstreeks 3.50 uur na een melding een zwaar gewonde man aangetroffen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en woensdag aan zijn verwondingen overleden.