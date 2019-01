Stoffelijk overschot gevonden na brand Hillegom

Rond 05.00 uur kreeg de politie de melding van een woningbrand aan de Stationsweg. Rond 06.15 uur was de brand door de brandweer geblust en bleek dat in totaal drie woningen volledig uitgebrand waren. Na inspectie van de uitgebrande woningen trof de politie het stoffelijk overschot in één van de woningen aan.



De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en hoe de persoon om het leven is gekomen.



Iets gezien of gehoord?

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de brand. Heeft u iets gezien of meer informatie over deze brand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw informatie doorgeven? Bel dan via 0800-7000.