Daling veelvoorkomende criminaliteit zet in 2018 door

De meeste cijfers over het politiewerk in 2018 worden bekend gemaakt in het jaarverslag dat in mei verschijnt. Op data.politie.nl is voor heel Nederland sinds donderdag 17 januari al wel het aantal in 2018 geregistreerde misdrijven terug te vinden. Dit aantal daalde in het werkgebied van de politie-eenheid Den Haag met zo’n zesduizend naar 85.753. Deze daling is in lijn met de landelijke trend.





In deze grafiek staat het aantal geregistreerde misdrijven, waarin zowel pogingen als voltooide misdrijven zijn meegenomen. Klik op de afbeelding om het aantal geregistreerde misdrijven van woninginbraken, zakkenrollerij, straatroof en overvallen in het werkgebied van de politie-eenheid Den Haag te bekijken.