Twintig nieuwe milieuagenten voor de eenheid Rotterdam

In principe kan iedere agent de opleiding tot milieuagent volgen. Maar, het vereist nog een aantal extra kwaliteiten. "Een goede milieuagent heeft natuurlijk extra kennis van de natuur, dieren en gevaarlijke stoffen. Maar, of nu gaat om afvallozing, vissers die vissen waar dat niet mag of een vermoeden van een drugslab, hennepkwekerij of stroperij: het zijn vaak minimale afwijkingen die verraden dat er iets gaande is wat niet in de haak is. Dat vereist ervaring, maar vooral een scherp oog voor detail", vertelt Gerrit Kievit. Daarnaast is een goede milieuagent een minstens zo goede netwerker. “Het is belangrijk dat partners als Staatsbosbeheer en gemeentelijke handhavers jou weten te vinden zodra het nodig is. Want je bent echt afhankelijk van hun informatie." Daarbij is een passie voor onze flora en fauna natuurlijk essentieel. Zo ook de wil om deze te beschermen. En een lange adem. “Milieuzaken kosten vaak veel tijd, veel geduld. Je bent niet zelden maanden bezig met het verzamelen van informatie. Omdat deze misdrijven vaak lastig te bewijzen zijn en mensen steeds brutaler en gehaaider lijken te worden. Wil je een stroper pakken, ben je soms jaren zoet.”