Vader en zoon aangehouden in drugs- en witwasonderzoek

Naast de woning van de verdachten in Hoogvliet werden meerdere locaties doorzocht waaronder het autoverhuurbedrijf in Berkel en Rodenrijs, een tuinhuis in Rotterdam en een groot opslagterrein in Zevenhuizen waar verschillende zeecontainers met spullen stonden.

Op de locatie in Berkel en Rodenrijs werden onder meer 100.000 illegale sigaretten inbeslaggenomen. In het tuinhuis werden grondstoffen en materialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van harddrugs. Daarnaast werden van de verdachten diverse auto’s en een duur horloge in beslag genomen.