Zes zaken uit eenheid Rotterdam op coldcasekalender 2019

regio Rotterdam - Op de coldcasekalender van 2019 staan zes zaken uit de eenheid Rotterdam: Helio Stewart die in 1993 in zijn auto in Schiedam werd doodgeschoten, de in 1994 spoorloos verdwenen Soraida Maxwell uit Rotterdam (Hoogvliet), de 85-jarige Piet Baams die in 1997 dood in het water in Gorinchem werd gevonden, Geert de Raeymaeker die in 2003 in een huis aan de Hennewierstraat met meerdere kogels om het leven werd gebracht en tot slot Alaadin Olcer die in 2003 dood in het water in Schiedam werd gevonden. De politie hoopt dat de kalender tips oplevert die voor nabestaanden een eind aan hun onzekerheid maken.