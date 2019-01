Dealer aangehouden in Goirle, grote drugsvondst in Tilburg

Woensdagavond kregen agenten van het team Leijdal tijdens hun surveillance door Goirle zicht op een mogelijke drugsdealer uit Tilburg die in Goirle (een) klant(en) van drugs zou voorzien. Hij werd om 20.20 uur in Goirle aangehouden. In de auto waarin hij reed, werden in geheime opbergplekken, gripzakjes met drugs aangetroffen. Het voertuig is in beslag genomen. Het woonadres werd na overleg met de officier van justitie onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht Hierbij werden circa 1300 XTC pillen, circa drie kilo aan henneptoppen, een vuurwapen en contant geld in beslag genomen. Een 52-jarige vrouw die in de woning was, werd ook aangehouden.