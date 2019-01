Vrouw aangehouden verdacht van zware mishandeling

Zondag, 13 januari 2019 om 23.50 uur, kwam een melding binnen bij het operationeel centrum van een steekincident. Het slachtoffer zat in een woning in de Leonard van Vechelstraat. Ambulancepersoneel verzorgde zijn verwondingen. Hij gaf aan dat hij eerder op de avond in een woning aan de Churchilllaan was geslagen door bekenden van hem, één van hem had hem in zijn schouder gestoken. Het slachtoffer deed aangifte. Agenten stelden een onderzoek in en hebben de woning aan de Churchilllaan doorzocht. Daar bleken de verdachten niet te zijn. Wel vonden ze een mes en drugs. De vrouw die verdacht wordt van het steken van het slachtoffer, is later in de Veestraat aangehouden. Deze verdachte wordt vandaag, donderdag 17 januari 2019, voor de Rechter Commissaris geleid. Het onderzoek naar de andere verdachten loop nog.