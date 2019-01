Arrestaties bij urenlange drugsactie

Kort daarna kwamen agenten in actie op de Johannes van der Waalsweg. Daar was namelijk een huurauto gezien met daarin drie verdachte personen. De huurder van de auto was nergens te bekennen en de chauffeur bleek niet in het bezit van en rijbewijs. Ook kon hij zich niet legitimeren. Hij werd daarop aangehouden. Het bleek te gaan om een 24-jarige man uit Velp. De 22-jarige bijrijder werd ook meegenomen naar het bureau. Hij moest nog stukken tekenen in verband een gerechtelijke uitspraak. Ook de 25-jarige man op de achterbank werd aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf van 9 dagen had openstaan. De drie inzittenden zijn stuk voor stuk bekenden van de politie op het gebied van woninginbraken. Door deze actie heeft het team mogelijk een inbraak voorkomen in de wijk.