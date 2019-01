Misdaadcijfers 2018 verder gedaald

Deze dalende trend is al enkele jaren gaande. Het huidige cijfer uit 2018 ligt ruim 20 procent lager dan het aantal geregistreerde misdrijven in 2014. Wel lijkt de daling het laatste halfjaar tot een einde gekomen. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. De in 2018 gepubliceerde Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ondersteunt deze trend. Mensen zijn minder vaak slachtoffer van criminaliteit en voelen zich veiliger blijkt uit dit onderzoek.

Grootste daler in 2018 was zakkenrollerij, dat is in een jaar tijd met 28 procent afgenomen. Ook zijn er fors minder woninginbraken gepleegd (13 procent). Dit is onder andere het gevolg van extra surveillance, de integrale aanpak met ketenpartners en veel aandacht voor preventie. Verder is het aantal vernielingen gedaald met 12 procent.