Politiepost voor agenten in gemeente Geertruidenberg

De politiepost bestaat uit enkele flexibele werkplekken. Er zijn geen speciale politiefaciliteiten, zoals wapenkluizen, kledingkasten of een ophoudkamer om verdachten tijdelijk op te sluiten. De politiepost is de uitvalsbasis voor de agenten die het operationele politiewerk doen in de gemeente. Zij doen van daaruit hun werk als ze niet op straat actief zijn. Maar meestal zijn ze op straat te vinden, waar zij het best contact kunnen maken met inwoners van de gemeente. Agenten beschikken op straat ook over steeds meer technologie zodat zij zo min mogelijk binnen achter een computer hoeven zitten. Om effectief contact te maken en samen te werken aan veiligheid, blijft de politie in de toekomst op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar. Onder meer via de politiepost waardoor agenten dichtbij en zichtbaar kunnen zijn voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Dit is tevens een aanvullende plek waar burgers de politie op afspraak kunnen ontmoeten. Via 0900-8844 kunnen zij bijvoorbeeld een afspraak maken met de wijkagent.