Acht aanhoudingen in onderzoek naar gewelddadige beroving Wezenlandenpark

Zwolle - Op zaterdagavond 13 oktober zijn drie jonge mannen met geweld beroofd in het Wezenlandenpark in Zwolle. Zij zaten daar op een bankje toen er zes jongens bij hen kwamen staan. Onder dreiging is het de daders gelukt tassen met twee portemonnees en een telefoon te stelen. Inmiddels heeft de politie acht aanhoudingen verricht in deze zaak.