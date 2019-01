Check uw inloggegevens

De politie adviseert mensen die actief zijn op internet om regelmatig te controleren of hun gegeven zijn gehackt en of uw gegevens in deze database voorkomen. Dat kan via de website https://haveibeenpwned.com/ . Daarnaast adviseert de politie om voor elke website een ander sterk wachtwoord te gebruiken en daar waar mogelijk gebruik te maken van tweestapsverificatie.

De politie stelt een onderzoek in naar de database om te bekijken op welke wijze deze bij kan dragen bij het oplossen van (digitale) misdrijven.