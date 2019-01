Hennepkwekerij ontdekt na lekkage

In de loop van de morgen kreeg de politie melding van de woningstichting. Zij waren naar een wooncomplex aan de Boterzwin geroepen wegens lekkage in een woning. Ter plaatse bleek het water vermoedelijk afkomstig te zijn aan de woning boven het getroffen pand. Toen een medewerker van de woningstichting bij de betreffende woning aanbelde, werd hij niet binnengelaten. Wel rook hij een sterke henneplucht. De politie werd meteen gewaarschuwd.

In de woning bleken in drie vetrekken kweektenten te staan. In totaal ging het om zeshonderdzeventien (617) planten. De politie nam de hennep en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters etc) in beslag. Bij controle bleek er bovendien sprake te zijn van diefstal van stroom.

De politie hield de verdachte aan. Hij werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2019011051