Omstreeks 05.00 uur reed een 29-jarige Alkmaarder in een personenauto over de N244. Naar eigen zeggen reed hij ongeveer honderd kilometer per uur toen de auto door de gladdigheid begon te glijden. De auto botste tegen een verhoging in de weg en sloeg enkele malen over de kop. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Gezien de ernst van het ongeval werd in het ziekenhuis bloed afgenomen van het slachtoffer. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de eventuele aanwezigheid van alcohol en drugs.

2019011566