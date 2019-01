Politie houdt vier tieners aan voor plegen vernieling sporthal

De vier tieners worden verdacht vernielingen te hebben gepleegd aan Sporthal de Tref aan de Drielse Wetering in Zaandam. Deze vernielingen vonden plaats rondom de jaarwisseling. Het totaalbedrag van de schade bedraagt bijna 9000 euro. Nadat agenten het viertal hadden verhoord, mochten zij het politiebureau weer verlaten. Zij blijven echter nog wel verdachten.

Tom Verweij, Operationeel Expert, jeugd van team Zaanstad: 'Al eerder werden met Oud en Nieuw vernielingen gepleegd bij sporthal De Tref. Na de vernielingen dit jaar heeft de Zaanse recherche prioriteit gegeven aan deze zaak en samen met het hele team hebben we een uitgebreid onderzoek gestart. Binnen een tweetal weken zijn we achter de identiteit van de vier verdachten gekomen, hebben wij hen verhoord, getuigen gehoord en een dossier opgemaakt. Uiteraard gaan we alles in werking zetten om de schade van duizenden euro´s te laten verhalen op de verdachten. Naast het strafrechtelijke traject ga ik samen met de gemeente bekijken of we bestuursrechtelijke maatregelen gaan treffen om herhaling te voorkomen.'

2019000235