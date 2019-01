Politie zoekt getuigen brandstichting

Omstreeks 14.00 uur kreeg de politie melding dat twee auto’s in brand stonden op een parkeerterrein aan de Jan van Scorelstraat. Ter plaatse vertelde een getuige dat hij had gezien dat een man iets naar de auto gooide, waar even later na een harde klap, brand in uitbrak. Een naast de auto geparkeerd staand tweede voertuig raakte door de vlammen ook in brand.

De politie stelt een (forensisch) onderzoek in naar de brandsoorzaak.

2019011181