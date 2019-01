Getuige gezocht die verstopte pakketje in trein meldde

De passagier die het pakketje zou hebben achtergelaten, was op dat moment samen met een medereiziger door medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen uit de trein gehaald in verband met het reizen zonder geldig vervoersbewijs. Terwijl de trein nog stilstond op Den Haag Hollands spoor wees de getuige op het achtergelaten pakketje. Het pakketje is op aangeven van de getuige door medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen veiliggesteld. Zowel de getuige als de man die mogelijk het pakketje heeft achtergelaten, reisden met de intercity die om 21:45 uur vanaf Rotterdam Centraal vertrok en om 22:01 uur aankwam op Den Haag Hollands Spoor. De getuige is vervolgens in dezelfde trein doorgereisd in de richting van Leiden en Amsterdam Centraal.



De politie heeft het pakketje voor onderzoek in beslag genomen en hield de twee mannen aan. In het belang van het onderzoek zoekt de politie nog naar de mannelijke getuige of anderen mensen die iets verdachts hebben gezien.



Signalementen

Beide verdachten zijn donker getint met een Afrikaans uiterlijk en 28 jaar oud. Een van hen heeft een fors postuur, is circa 1.80 meter lang en droeg een zwarte jas en muts. De andere verdachte heeft een dun postuur, krullend haar en droeg een zwarte parka dons jas.



Iets gezien of gehoord?

De recherche komt graag in contact met getuigen die meer weten over dit voorval. Heeft u gezien wie het pakketje onder de treinstoel heeft gestopt of heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.