Man overleden na steekincident

Rond 20.30 uur donderdagavond kreeg de politie de melding van een steekincident op de Weimarstraat. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer in kritieke toestand aan op straat. Het slachtoffer werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. Vlak na het steekincident hield de politie de verdachte aan op de Weimarstraat. Hij zit nog vast.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het steekincident. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.