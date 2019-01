EVA-team houdt vijf voortvluchtigen aan

Den Haag

De politie hield vrijdagochtend twee personen, een 46-jarige vrouw en 48-jarige man, aan in een woning aan de Fischerstraat. De vrouw werd in 2017 door de Hoge Raad veroordeeld voor een gevangenisstraf van 630 dagen vanwege mensenhandel. De man werd in deze zaak voor dezelfde straf en straffeit veroordeeld. Zij moeten nu alsnog hun straf uitzitten.



Het EVA-team hield op dezelfde ochtend ook nog een 41-jarige man aan op het hoofdbureau in Den Haag. De man was vorige maand veroordeeld door de rechtbank in Den Haag tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk voor Opiumwetdelicten en deelname aan een criminele organisatie. De man hield zich sinds vorige maand schuil voor de politie, maar kwam zich nu alsnog melden bij de politie. Ook hij moet zijn opgelegde straf alsnog uitzitten.



Leiden

Op de Langegracht hielden agenten van het EVA-team dinsdag 15 januari een 58-jarige man aan die gesignaleerd stond voor 207 dagen gevangenisstraf voor opiumwetdelicten, valsheid in geschrifte en witwassen. De man wist lange tijd uit handen van het EVA-team te blijven, maar kon deze morgen toen hij op zijn fiets wilde stappen alsnog worden aangehouden.



Delft

Het EVA-team slaagde er op dinsdag 15 januari ook nog in om een 54-jarige man op de Kanaalweg aan te houden. Tegen de man was een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat hij zich niet had gehouden aan de voorwaarden die gesteld zijn aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Hij heeft nog 200 dagen gevangenisstraf openstaan voor opiumwetdelicten, die hij nu alsnog moet uitzitten.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.