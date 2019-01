Bewoners applaudisseren bij aanhouding

Preventief fouilleren mag in de wijken die de Burgemeester aanwijst. Gisteravond gebeurde dat in een kroeg in de Watergeusstraat, waar een bezoeker een mes op zak had. In een café op het Burgemeester Meineszplein zat er veel meer dan de gebruikershoeveelheid hasj in iemands zak. Ook op de Nieuwe Binnenweg had een man te veel hasj bij zich. De actie zette zich voort in de Gerrit Jan Mulderstraat bij een theehuis. Ook daar mocht een bezoeker mee naar het politiebureau omdat hij in het bezit was van cocaïne. Op het moment dat de politieagenten de arrestant in de politiebus zetten, volgden er een luid applaus van de omwonenden die de actie hadden gevolgd. Alle vier de mannen zijn meegenomen naar het politiebureau.