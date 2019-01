Echtgenoot overleden vrouw Spijkenisse heengezonden

De man ontwaakte die ochtend rond acht uur en merkte dat zijn vrouw niet naast hem lag. Ook bevond zij zich niet in huis. Hij schakelde de politie in die in de omgeving naar de vrouw zocht. In een sloot achter het huis werd haar lichaam gevonden. De politie is meteen een onderzoek begonnen naar haar dood. Om de betrokkenheid van haar echtgenoot te kunnen onderzoeken, werd de 34-jarige partner van de vrouw aangehouden en verhoord. Vandaag is hij heengezonden.