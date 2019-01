Zwartrijder trein blijkt verdachte dubbele straatroof

De meldkamer is vanmorgen door een medewerker van de NS gebeld over een zwartrijder in de trein vanuit Roosendaal richting Vlissingen. De man wil nergens aan mee werken. Als de trein in Vlissingen aankomt, gaan agenten op aanwijzing van de conducteur de treincoupe in. Daar treffen zij de verdachte aan. De man is nauwelijks aanspreekbaar en lijkt zwaar onder invloed van drugs of drank. Omdat hij zich niet kan legitimeren is hij vervolgens aangehouden en meegenomen naar een politiecellencomplex.