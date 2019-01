Grondstoffen voor productie synthetische drugs in beslag genomen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het landelijk team Transport en Milieucontrole (TMC) controleerden de lading van een bestelbus. De lading betrof een pallet met blauwe 25-liter vaten. Het bleek te gaan om achttien vaten met precursoren. De vaten zijn in beslag genomen. Na verklaring van verdachte zijn in een pand in Venlo ook nog 54 vaten met precursoren aangetroffen en in beslag genomen.

In samenwerking met de eenheid Limburg is een onderzoek naar de herkomst en bestemming van de precursoren gestart.