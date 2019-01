Politie zoekt getuigen van aanrijding tussen fietsers op Boxbergerweg

De politie is op zoek naar de fietser die na het ongeval is weggefietst of naar mensen die mogelijk informatie kunnen verschaffen over de identiteit van deze fietser. De politie heeft al meerdere getuigen gesproken in deze zaak. Heeft u iets gezien of gehoord of beschikt u over andere informatie die tot de identiteit van de weggefietste man kan leiden? Neemt u dan contact op met de politie op via dit formulier of bel met telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

(2019028379)