Mogelijk stoffelijke resten aangetroffen Zuider IJdijk

Rond 11.20 uur kreeg de politie een melding binnen van een koffer aan de oever van de Zuider IJdijk. Politiemensen kwamen ter plaatse en troffen in de koffer mogelijk stoffelijke resten aan. De recherche en het forensisch team onderzoeken de zaak en zijn op zoek naar getuigen die meer weten. Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.