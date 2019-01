Grote drugsvondst in woning

Kort nadat agenten de betrokken woning in gingen, ontdekten zij de goederen. Direct na de ontdekking werd een deel van de straat afgezet en deden tactisch en forensisch rechercheurs uitgebreid onderzoek in de woning. Naast de (vermoedelijke) harddrugs en geld, namen agenten ook nog andere goederen uit de woning in beslag. De verdachte zit vast en wordt gehoord. Rechercheurs onderzoeken de zaak en vragen getuigen die tips hebben zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Drugshandel

De handel in harddrugs vindt plaats in het illegale circuit. Van de opbrengst worden vaak dure spullen gekocht en ook wordt geweld niet geschuwd. Veel jongeren denken snel rijk te worden met deze handel, maar realiseren zich niet dat op dealen een forse straf staat. Veroordeelt de rechter ze, dan hebben ze een strafblad dat ze jarenlang achtervolgt als ze bijvoorbeeld een baan of een stageplek zoeken. Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 doorgeven.