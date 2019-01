Aangetroffen handgranaat blijkt nep

De politie kreeg rond 23.15 uur de melding nadat het voorwerp op straat werd aangetroffen. Direct werd de omgeving afgezet en werd een specialist van het Team Explosieven Verkenning (TEV) opgeroepen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht op de locatie het voorwerp. Hieruit bleek dat de handgranaat nep was en er geen gevaar was. Het voorwerp is in beslag genomen. De politie onderzoekt hoe dit voorwerp op de locatie terecht is gekomen.