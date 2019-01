Man aangehouden in verband met dodelijk vuurwerkincident

De politie doet nog steeds onderzoek naar de toedracht van dit noodlottige incident. Zo wordt o.a. technisch (sporen)onderzoek verricht op de (resten van) de aanhanger. Daarnaast wordt gekeken naar beeldmateriaal van die avond. Hierbij wordt ook gekeken naar beeldmateriaal dat op social media verschenen is. Dit is materiaal veiliggesteld en wordt meegenomen in het onderzoek. Tevens wordt een aanvullend buurtonderzoek gehouden. Dit alles om te achterhalen wat er precies op de aanhanger heeft gestaan/gelegen, wie het daar op heeft gelegd, wie de eigenaar of eigenaren waren van deze goederen en hoe dit tot een explosie heeft geleid.

Mensen die informatie en antwoorden hebben op deze vragen worden nadrukkelijk verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844 of het tipformulier op deze pagina. Via dit formulier kan ook beeldmateriaal worden aangeleverd. Mensen die anoniem informatie willen delen worden verzocht te bellen met Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.

2019000549 (JT)