Update onderzoek politie naar brutale vrijheidsberoving

De politie is bezig camerabeelden van de gebruikte pinautomaten te bekijken en hoopt snel zicht te krijgen op de daders. Mensen die mogelijk zelf beeldmateriaal hebben van de tijdstippen van de pintransactie die in de omgeving wonen van de drie pinautomaten worden verzocht contact op te nemen met de politie. Iets voor 06.00 uur werd de ABN/AMRO pinautomaat bezocht aan de Hatertseweg t.h.v. nr. 86. Bij de Klef in Ewijk waren ze omstreeks 06.45 uur en bij de Jumbo in Winssen aan de Leegstraat even voor 07.00 uur.