Kijkdag gestolen gereedschap Almere

Locatie kijkdag

U kunt zich op 12 januari melden bij de balie bij het bureau van de Politie Almere aan de Baljuwstraat 2. Onder begeleiding kunt u vervolgens in een speciaal ingerichte kamer het gereedschap en de andere goederen bekijken. Hopelijk herkent u uw spullen.

Tijdstip kijkdag

De kijkdag vindt plaats op 12 januari aan de Baljuwstraat 2 in Almere. Gezien de grote belangstelling, werken we met tijdvakken. Het is niet mogelijk om een tijdvak te verplaatsen. Kijkers worden ingedeeld op basis van achternaam. Ontdek hoe laat u kunt langskomen:

9.00 tot 10.00 uur: achternaam A t/m F

10.30 tot 11.30 uur: achternaam G t/m L

12.30 tot 13.30 uur: achternaam M t/m R

14.00 tot 15.00 uur: achternaam S t/m Z

Huisregels kijkdag

Kijkers worden op basis van achternaam ingedeeld in een tijdvak. Kijk goed hoe laat ú langs kunt komen. Het is namelijk niet mogelijk om op een eerder of later tijdstip langs te komen. U dient legitimatie mee te nemen. Zonder legitimatie is toegang tot de kijkdag niet toegestaan. Er moet aangifte zijn gedaan van de goederen die u mist. Eventueel kunt u per plekke aangifte doen. U moet kunnen aantonen dat eventuele goederen op de kijkdag van u zijn. Bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer, aankoopbon, uniek kenmerk of foto. Als onomstotelijk vaststaat dat goederen van de kijker zijn, kunnen deze direct worden meegenomen. Hiervoor dient u een bewijs van ontvangst te ondertekenen.

Waar komt het gereedschap vandaan?

De politie heeft woensdag 19 december bij een inval in een woning in Almere-Haven een grote hoeveelheid goederen aangetroffen die zeer vermoedelijk van diefstal afkomstig is. In de woning lag opvallend veel elektrisch gereedschap. Alle goederen zijn meegenomen naar het politiebureau waar gekeken wordt of ze gekoppeld kunnen worden aan aangiftes. Een aantal goederen is direct gekoppeld aan een aangifte. De 59-jarige inwoner is aangehouden op verdenking van heling.