Getuigen van brandstichting in auto’s gezocht

Erasmusweg

Rond 00.45 uur hebben twee jongens geprobeerd een grijze Peugeot in de brand te steken. De auto stond op de Erasmusweg aan de achterzijde van de Schoutendreef. Getuigen zagen een groepje van ongeveer 6 jongeren van rond de 17 jaar. Deze jongens waren in het zwart gekleed.

Dr.Schaepmanstraat

Op dinsdag 1 januari rond 22.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat er een busje in de Dr. Schaepmanstraat in Den Haag in brand stond. Het vermoeden bestaat dat deze brand is aangestoken. Een getuige heeft twee getinte jongens op een scooter – vermoedelijk een Piaggio Zip SP - zien wegrijden in de richting van Rijswijk. De twee droegen donkere kleding en zijn waarschijnlijk tussen de 20-25 jaar oud.