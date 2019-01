Bovenbuur schiet in vloer van woning en raakt onderbuur

De gebruikte foto is een stockfoto.

Politieagenten kregen een melding dat een vrouw in haar arm was geschoten in een woning in Rotterdam-Zuid. Eenmaal in de woning aangekomen zagen de agenten een kogelgat in het plafond en concludeerden dat er vanuit de bovengelegen woning geschoten moest zijn. Daarop is de woning van de bovenburen binnengevallen. In de woning werd een vuurwapen en een stroomstootwapen aangetroffen. Een 55-jarige vrouw en een 45-jarige man zijn aangehouden. De recherche stelt een nader onderzoek in.