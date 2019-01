Politie zoekt getuigen schietincident Nieuwe Binnenweg

Om exact in beeld te krijgen wat zich in de nacht van 31 december op 1 januari afspeelde op en bij de Nieuwe Binnenweg, spreken rechercheurs graag met nog meer getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident, of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen? Neem dan contact met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl